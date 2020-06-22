пос. Карпушиха, , 05:09 — REGNUM В посёлке Карпушиха Свердловской области пожарные потушили загоревшийся ночью барак. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В 05:10 по местному времени им удалось справиться огнём. Площадь пожара достигла 360 кв. метров. Идут работы по разборке и проливке сгоревших конструкций. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, дом загорелся ночью, Он частично расселён. Пожарные эвакуировали десять человек.

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