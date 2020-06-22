Магадан, Магаданская область, , 04:54 — REGNUM Дом в посёлке Холодный Сусуманского округа Магаданской области, у которого начали разрушаться сваи, не подлежит восстановлению, такое заключение выдала комиссия при областном министерстве ЖКХ.

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По мнению комиссии, почти 70% свай надломлены.

На данный момент в срочном порядке нужно обеспечить жильём две семьи, которые временно вынуждены жить в школе. Также в новых квартирах нуждаются и остальные жители аварийного дома.

Власти округа занимаются поиском лицензированной организации, которая даст заключение о признании дома аварийным, передают «Вести-Магадан».

По словам главы Сусуманского городского округа Александра Лобова, сваи этого дома вызывают очень огромное опасение, они некачественные.

Как сообщало ИА REGNUM, сваи жилого дома 1995 года в посёлке Холодный на Колыме начали разрушаться. Власти объявили ЧС и переселили жильцов — 20 семей.