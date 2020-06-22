Рабат, , 04:35 — REGNUM Власти Марокко постепенно снимают ограничения против эпидемии коронавируса. Об этом написал премьер-министр королевства Саадэддин аль-Османи в Twitter.

Сообщается, что в постепенные смягчения карантина будут открыты кафе и рестораны при условии заполняемости не выше 50%.

Кроме того, возобновляется работа торговых центров, автомобильное и железнодорожное сообщение между населенными пунктами, а также внутреннее авиасообщение.

Как сообщало 20 июня ИА REGNUM, за сутки в стране зафиксировано 539 заражений коронавирусом.

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