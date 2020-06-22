Рабат, 22 июня 2020, 04:35 — REGNUM Власти Марокко постепенно снимают ограничения против эпидемии коронавируса. Об этом написал премьер-министр королевства Саадэддин аль-Османи в Twitter.
Сообщается, что в постепенные смягчения карантина будут открыты кафе и рестораны при условии заполняемости не выше 50%.
Кроме того, возобновляется работа торговых центров, автомобильное и железнодорожное сообщение между населенными пунктами, а также внутреннее авиасообщение.
Как сообщало 20 июня ИА REGNUM, за сутки в стране зафиксировано 539 заражений коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом