Красногорск, , 03:18 — REGNUM Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, завели уголовное дело по признакам «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» в районе станции Расторгуево в Подмосковье. Об этом информирует старший помощник руководителя управления Елена Марковская.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что инцидент возник 21 июня около 18:00. В ходе следствия был осмотрен сам подвижной состав и территория поблизости. Уточняется, что следователи, применили современную криминалистическую технику для фиксации окружающей обстановки.

Кроме того, была допрошена бригада, работавшая на локомотиве и назначено проведение дальнейших следственных экспертиз.

Как сообщало 25 сентября ИА REGNUM, по одной из версий, ребенок мог совершить суицид, уточняется, что он хорошо учился в школе.

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