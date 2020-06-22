Якутск, , 03:20 — REGNUM В селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии из ёмкости дизельной электростанции вытекло топливо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в МЧС России по республике.

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ЧП произошло в ночь с 21 на 22 июня. Перекачку дизельного топлива из поврежденной ёмкости в другие ёмкости начали сразу же.

«Перекачка проводится в соседнюю ёмкость объёмом 160 тонн и две ёмкости объёмом 25 тонн. В готовности находится автоналивник на семь тонн», — пояснили спасатели.

Под утро завершили все работы по перекачке и приступили к рекультивации почвы. Всего вытекло менее пять тонн дизельного топлива в почву.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске произошёл разлив дизельного топлива на проезжую часть автодороги к ТЭЦ-3 на промышленной площадке «Надеждинского металлургического завода». Разлилось 17 тыс. тонн нефтепродуктов. Речь идёт об ущербе, который, возможно, исчисляется десятками миллиардов рублей.

В работе над ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске удалось переломить ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.