Благовещенск, , 02:11 — REGNUM Ночью 21 июня в Благовещенске произошла массовая драка. Очевидцы, заснявшие происходящее на видео, утверждают что слышали звуки выстрелов.

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Как пишет ИА Amur.Info, драка началась у одного из караоке-баров в Благовещенске.

Сообщение о происшествие в дежурную часть поступило в 03:15. О том, что кто-то из участников конфликта обращался за медицинской помощью не поступало.

Пользователи соцсетей предполагают, что конфликт произошёл между посетителями караоке-бара, который несмотря на ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, работал в обычном режиме. Этот факт также предстоит проверить правоохранительным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приамурья приняли решение возобновить работу спортивных организаций в Благовещенске с 25 июня, на других территориях региона, кроме Свободного, они работают с 10 июня.

В Благовещенске в ходе рейдовых мероприятий были выявлены нарушения ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В трёх заведениях общественного питания посетителей обслуживали в залах.