Белград, , 01:21 — REGNUM Чемпионка Европы по стрельбе на дистанции 10 м из Сербии, Бобана Величкович погибла в возрасте 30 лет в связи с осложнениями, возникшими во время родов. Об этом передает издание Danas.

Величкович так и не вышла из комы после родов. Врачи боролись за жизнь женщины, но не смогли спасти её от смерти. Ребёнок совершенно здоров его жизни ничего не угрожает.

Напомним, на последнем чемпионате Европы, который прошёл в феврале во Вроцлаве (Польша), Величкович выиграла две золотые медали, одну в личном зачете и ещё одну в составе сборной.