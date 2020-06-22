Лагос, Нигерия, , 00:10 — REGNUM Не менее четырех человек погибли при взрывах бензовозов недалеко от города Лагос на юго-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно их данным, первый взрыв произошел после столкновения двух бензовозов на мосту Кара. После взрыва огонь перекинулся на еще один бензовоз и грузовик, в результате чего и они взорвались. На месте происшествия проводится спасательная операция.

Пока спасателям удалось обнаружить четверых погибших, однако их тела оказались сильно повреждены огнем. Власти отмечают, что опознать их будет возможно лишь при помощи ДНК-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня произошел взрыв на автогазозаправочной станции в городе Атырау в Казахстане. В результате взрыва пострадали четыре человека.

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