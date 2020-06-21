Киев, , 23:55 — REGNUM Акцию, в рамках которой сняли на видео монумент Родина-мать в Киеве с флагом ЛГБТ-сообщества, устроили 21 июня активисты украинской организации KyivPride. Соответствующий ролик обнародован на странице KyivPride в социальной сети Facebook.

«Родина-мать за равенство для всех! — написали представители организации в комментарии к видеозаписи. — Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву».

Активисты добавили, что «продолжение следует».

Как передавало ИА REGNUM, 22 января пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге.