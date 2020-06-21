Рейкьявик, , 23:56 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 недалеко от побережья Исландии. Об этом 21 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение произошло в 19:07 по всемирному координированному времени UTC (22:07 мск). Его эпицентр находился в 51 километре к северо-востоку от города Сиглюфьордюр, а очаг располагался на глубине 10 км.

При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Исландии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6 возле в 86 км от столицы страны города Рейкьявик.

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