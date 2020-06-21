Париж, , 22:46 — REGNUM Во Франции количество выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 160 377. Об этом 21 июня сообщает агентство Santé Publique.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране выявили еще 284 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки во Франции семь человек скончались от COVID-19.

Всего жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране стали 29 640 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в заявлении министерства здравоохранения Италии сообщалось, что общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 238 тыс.

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