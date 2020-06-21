Видное, Московская область, , 22:07 — REGNUM По факту травмирования двух детей на Павелецком направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка. Об этом 21 июня сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По предварительным данным, ЧП произошло в 18:00 мск в районе станции Расторгуево в Московской области. В результате инцидента погиб мальчик 2008 года рождения и пострадала девочка 2007 года рождения.

«Электропоездом сообщением «Москва — Ожерелье» травмированы двое несовершеннолетних, — говорится в сообщении. — … На месте происшествия работает следственно-оперативная группа».

Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре сообщили, что в Спасском районе Приморья в полдень 8 июня грузовой поезд сбил насмерть женщину и ребёнка.

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