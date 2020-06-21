Берлин, , 21:56 — REGNUM В городе Гёттинген, расположенном на юге земли Нижней Саксонии в Германии, пострадали восемь сотрудников правоохранительных органов в результате протеста жильцов дома, которых поместили на карантин из-за коронавируса. Об этом 21 июня сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на заявление начальника полиции города Уве Люрига.

Отмечается, что в доме проживает порядка 700 человек, из которых более чем у сотни были получены положительные результаты тестирования на коронавирус. Из-за угрозы распространения инфекции муниципальными властями было принято решение поместить жильцов на карантин.

По данным телерадиокомпании, ситуация обострилась в субботу, 20 июня, когда около 200 жителей дома пытались прорвать оцепление и атаковали сотрудников полиции. Журналисты отмечают, что разъяренные постояльцы дома бросали в правоохранителей бутылки и камни, в качестве ответной меры полиция применила к протестующим слезоточивый газ.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии зарегистрировано 189 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 8883 человека. За сутки было выявлено 601 факт инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 пациентов.

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