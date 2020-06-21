Киев, , 21:23 — REGNUM Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева возросло по меньшей мере до трех человек. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено три погибших человека», ― сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщали об одном погибшем в результате взрыва в многоэтажном жилом доме. Спасателями было обнаружено тело женщины 1943 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье утром, 21 июня, в Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Соломии Крушельницкой, произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. Взрывом были разрушены квартиры с четвертого по восьмой этажи.

Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажном жилом доме в Киеве: «газ или взрывное устройство».

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