Луганск, 21 июня 2020, 20:42 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижнее Лозовое. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 21 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.
По его словам, украинские силовики, занимающие позиции в районе Луганского, вели обстрел села из минометов калибра 120 мм.
«Боевики вооруженных формирований Украины дважды подвергли обстрелу Нижнее Лозовое», — отметил Осадчий.
Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Луганской Народной Республики 36 боевых припасов.
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