Липецк, , 20:19 — REGNUM По факту ДТП в Липецкой области, в результате которого погибли шесть человек, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело … по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал источник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в Липецкой области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли шесть человек, еще один пострадал. Авария, в ходе которой столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Creta, произошла возле населённого пункта Паниковец в Елецком районе.

Читайте также: Число погибших в ДТП под Липецком возросло до шести человек