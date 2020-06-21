Зеленоградск, Калининградская область, , 19:21 — REGNUM Прокуратура Калининградской области начала проверку после пожара на чердаке центра помощи детям в городе Зеленоградске, сообщается 21 июня на сайте надзорного ведомства.

«Проводится проверка по факту возгорания чердачного помещения и кровли здания в Зеленоградске, в котором размещается центр помощи «Наш дом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание ив центре помощи детям в городе Зеленоградске поступила около полуночи 21 июня. Очаг горения находился на чердаке спортивного зала, пламя распространилось на кровлю здания. Площадь пожара составила 150 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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