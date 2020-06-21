Челябинск, , 18:58 — REGNUM В Челябинской области поймана 30-летняя уроженка Южноуральска, которая расплачивалась за покупаемый товар купюрами «банка приколов». Её поймали сотрудники полиции Карталов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился представитель обувного магазина. По его словам, женщина рассчиталась такими «деньгами» за обувь. Обман раскрылся спустя некоторое время после ухода покупательницы. Размер ущерба составил почти пять тысяч рублей.

Обувь изъяли в Магнитогорске на съёмной квартире подозреваемой и вернули владельцу. Следователи считают, что дама и ранее расплачивалась за товар такими «деньгами». За мошенничество ей грозит до двух лет колонии. Пока она отпущена под подписку о невыезде.