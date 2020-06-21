Киев, , 18:50 — REGNUM Из девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева, в котором накануне утром произошел взрыв, эвакуированы 23 человека. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Эвакуировали 23 человека. Деблокировали три человека», ― говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте взрыва спасателями было обнаружено тело женщины 1943 года рождения. На данный момент, сотрудники экстренных служб устанавливают тросы и распорки для фиксации конструкций жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. Взрывом были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.

Позднее глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажном жилом доме в Киеве: «газ или взрывное устройство».

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