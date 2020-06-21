Бали, Индонезия, , 18:15 — REGNUM Погибла 18-летняя российская блогер-миллионер Настя Тропицель. Об этом 21 июня на странице девушки в Instagram написала ее мать.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — написала она.

Пользователи в комментариях сообщают, что девушка разбилась на Бали (Индонезия) в дорожно-транспортном происшествии на мотоцикле.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Московской области в результате ДТП погиб рблогер Павел Петель. Автомобиль на скорости 200 км в час влетел в припаркованную фуру.

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