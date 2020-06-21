Житомир, Украина, , 18:05 — REGNUM В Житомирской области Украины местный житель ранил ножом девять человек, один из них погиб. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что конфликт между двумя мужчинами в одном из кафе в городе Иршанске.

«Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанёс ножевое ранение потерпевшему», — говорится в сообщении.

После этого злоумышленник ранил еще восьмерых человек, которые пытались его успокоить. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года в украинском городе Николаеве ссора, которая произошла между двумя украинскими военнослужащими по контракту, закончилась для одного из участников конфликта ножевыми ранениями.

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