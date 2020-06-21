Чунцин, Китай, , 17:38 — REGNUM Восьмерых детей, пропавших без вести в реке, разыскивают спасатели в центральной части Китая. Об этом 21 июня сообщает газета Global Times.

ЧП произошло на реке в городе Чунцин. По предварительной информации, один из учеников начальной школы случайно упал в реку. Его семеро друзей попытались спасти товарища. В результате все дети пропали без вести.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, развёрнута поисково-спасательная операция.

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