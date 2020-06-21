Москва, , 17:24 — REGNUM В Москве скончался мужчина, который устроил стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом 21 июня сообщили в столичном главном управлении СКР.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — сказала представитель ведомства Юлия Иванова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве 25-летний житель Назрани Ратмир Галаев, по данным следствия, открыл дверь автомобиля сотрудников ГИБДД и начал стрельбу. В результате обыска в квартире нападавшего были обнаружены экстремистские материалы. Возбуждено уголовное дело.

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