Москва, , 17:19 — REGNUM Два человека пострадали в результате хлопка газа в гаражах на северо-западе Москвы. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло в гараже, расположенном на Походном проезде. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что произошёл хлопок газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ по гидроизоляции подвала. Работы проводили с помощью газовой горелки двое мужчин 35 и 40 лет.

Мужчина обратились за медицинской помощью, они были доставлены в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Информация об их состоянии не сообщается. Возгорания на месте происшествия удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хлопке бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре. В результате ЧП пострадали два человека.

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