Астрахань, , 16:56 — REGNUM Мать мальчика, чьё тело было найдено замурованным в бетон, была арестована по решению суда в Астрахани. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Астраханской области.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана подозреваемой в убийстве 12-летнего ребёнка по ходатайству следствия. Женщина будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Тело ребёнка, который пропал из дома в начале марта текущего года, было найдено 19 июня замурованным в бетон под полом дома его старшего брата. По версии следствия, мать во время ссоры ударила ребёнка гантелей, он полученной травмы мальчик скончался. Отмечается, что родственники ребёнка заявили о его пропаже и пытались запутать следствие, «опознавая» мальчика на камерах видеонаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела 12-летнего мальчика, пропавшего в начале марта в городе Астрахани.

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