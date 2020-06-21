Белград, , 16:34 — REGNUM Двое мужчин подрались из-за очереди к кабинке для голосования на избирательном участке в сербском Белграде. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба МВД Сербии.

Информация о драке между избирателями поступила в полицию Нови-Београд от членов избирательной комиссии. При прибытии на место происшествия полицейские обнаружили непосредственно перед входом на избирательный участок двух мужчин 1941 и 1985 годов рождения. Между мужчинами произошёл конфликт, перешедший в драку из-за очереди на голосование.

Дежурный прокурор не нашёл в произошедшем признаков уголовного преступления. Оба участника драки будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, 21 июня в Сербии проходят парламентские выборы и выборы в краевые и муниципальные органы власти. В связи с ограничительными мерами, действующими в стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, избиратели и члены участковых комиссий должны носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию. Избирателям приходится ожидать своей очереди проголосовать на улице перед участком.

Ранее ИА REGNUM сообщало об участии в голосовании на парламентских выборах в Сербии президента страны Александра Вучича.

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