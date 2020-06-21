Рединг, Великобритания, , 16:27 — REGNUM Подозреваемый в нападении на людей в британском городе Рединге является беженцем из Ливии, ранее судимым за не связанные с терроризмом преступления. Об этом рассказала представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными Таня Бассетт.

«Он наблюдался Национальной службой по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками и рассматривался как преступник высокого риска», — цитирует ее РИА Новости.

Бассетт добавила, что подозреваемый имел «серьезные психические отклонения».

Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом нападении на людей в парке Форбери гарденс в центре города Рединга. В результате нападения погибли три человека, ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Был задержан подозреваемый в совершении преступления. им оказался 25-летний житель города. Нападение на людей было признано терактом.

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