Остин, США, , 16:23 — REGNUM В американском штате Техас произошла стрельба. Об этом сообщила местная служба скорой помощи на своей странице в соцсети Twitter.

ЧП произошло в воскресенье, 21 июня, в городе Остин. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

«Медики перевезли пятерых пациентов с места события в местное травматологическое отделение, — говорится в сообщении. — Все пациенты — взрослые с серьезными, потенциально опасными для жизни ранениями».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба в ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда.

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