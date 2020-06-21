Киото, Япония, , 16:17 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали в результате ДТП с участием такси, легкового автомобиля и велосипеда в японском городе Киото. Об этом 21 июня сообщает агентство Kyodo.

Авария произошла около 18:30 по местному времени (12:30 мск) в районе Магохаситё города Киото, где расположены, в основном, точки общепита. По предварительной информации, легковой автомобиль, уходивший от преследования полицией, столкнулся с автомобилем такси и задел велосипед.

В результате аварии пострадали четыре человека, двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водитель-виновник ДТП и его пассажир задержаны полицией. Причина, по которой полицейские начали погоню за автомобилем, не называется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с грузовиком, гружёным брокколи, из-за которого полиции пришлось перекрыть на два часа движение по автотрассе в японской префектуре Нара.

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