Дамаск, , 16:25 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие 24 часа отметили на территории данной страны два случая нарушения перемирия. Об этом 21 июня сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано два факта открытия огня», — говорится в сообщении.

Указывается, что все случаи нарушения перемирия были отмечены представителями России на территории сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь турецкая сторона за прошедшие сутки не зарегистрировала фактов нарушения режима прекращения огня.

«Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано», ― добавили в российском ведомстве.

При этом уточняется, что российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил за последние сутки в стране акций гуманитарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб.

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