Нью-Дели, , 15:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зарегистрированы сейсмологами на северо-востоке Индии. Об этом 21 июня сообщает геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 10:46 по всемирному координированному времени (13:46 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Эпицентр подземных толчков находился в 25 км на юго-восток от населённого пункта Дарлон в штате Мизорам. Самый густонаселённый город штата Аиджал с населением более 265 тыс. человек находился в 45 км на северо-запад от эпицентра.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло у побережья Никарагуа.

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