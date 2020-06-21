Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Девять человек получили огнестрельные ранения в ходе инцидента со стрельбой при большом скоплении людей в американском городе Сиракузы в штате Нью-Йорк. Об этом 21 июня сообщает телеканал CNN.

Шеф полиции города Кентон Бакнер, сообщил телеканалу, что стрельба произошла при массовом скоплении людей, причины которого не установлены. По данным шефа полиции, в ночь на 21 июня в участок поступила информация об угоне автомобиля. При прибытии на место происшествия полицейские увидели толпу, состоявшую из сотен человек.

Несколько человек подбежали к сотрудникам полиции, криками предупреждая их о стрельбе на улице, при этом никаких звуков выстрелов полицейские не услышали. Затем полицейские обнаружили на месте происшествия девять человек с огнестрельными ранениями, их возраст составлял от 17 до 53 лет. Отмечается, что один из пострадавших находился в критическом состоянии.

На данный момент никакой информации о стрелявшем у полиции нет. Остаются невыясненными и причины массового скопления людей на улице. В свою очередь, мэр Сиракуз Бен Уолш отметил, что властями не выдавалось никаких разрешений на мероприятия, в рамках которого было бы возможно собрание людей такого масштаба.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и 11 пострадавших в результате стрельбы в американском городе Миннеаполисе в штате Миннесота.

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