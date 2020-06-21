Уфа, , 15:14 — REGNUM Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания трактора МТЗ-50 в Башкирии. Об этом 21 июня сообщил начальник УГИБДД по республике Динар Гильмутдинов в своём Facebook.

Авария произошла днём 21 июня в Шаранском районе возле деревни Анисимова Поляна. По предварительным данным, водитель трактора МТЗ-50 не справился с управлением при спуске, съехал в кювет, где и произошло опрокидывание сельхозтехники.

В результате ДТП погибли 32-летний водитель и 45-летний пассажир трактора. По данным ГИБДД у водителя не было водительского удостоверения. В настоящее время начато расследование по факту гибели людей. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае, который произошёл в Аскинском районе Башкирии. При опрокидывании трактора К-700 погибли водитель и пассажир.

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