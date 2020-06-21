Могадишо, , 14:45 — REGNUM Более десяти человек погибли в результате взрывов, прогремевших в двух городах Сомали. Об этом 21 июня сообщает издание Garowe Online.

Первые два взрыва произошли один за другим в городе Ванлавейн (Wanlaweyn) вечером 20 июня. Два взрывных устройства сработали возле резиденции высокопоставленного военного чиновника в регионе Нижняя Шабелле. При взрывах погибли 12 человек, в том числе мирные жители. ранения получили около 20 человек.

Следующий взрыв произошёл в городе Бакадвейн в центральной части страны. Здесь возле ворот военной базы взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль, которым управлял террорист-смертник. В результате взрыва погибли трое военнослужащих, ещё двое получили ранения.

До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. В совершении теракта подозревают боевиков террористической радикальной исламской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была создана в 2004 году и активно действует на территории Сомали с 2008 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о террористическом акте в столице Сомали, городе Могадишо, в результате которого пострадали десятки человек.

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