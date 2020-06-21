Киев, , 14:43 — REGNUM Жильцам дома, пострадавшего в результате взрыва, произошедшего в 10 часов утра 21 июня, предоставят временное жилье на базе одного из киевских интернатов, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко, цитирует городского главу Киева пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По предварительной информации взрыв произошел на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, по адресу улица Соломии Крушельницкой 1/5. Погибли два человека. Один человек пострадал, его госпитализировали в больницу скорой помощи. Всех жильцов дома эвакуировали.

«Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы», — цитирует Виталия Кличко пресс-служба КГГА.

По словам Виталия Кличко, специалисты, предварительно обследовавшие дом, говорят, что здание скорее всего придется демонтировать. А из-за того, что в любой момент может произойти обвал, жильцов дома пока не могут впустить в их квартиры для того, чтоб они могли забрать необходимые вещи. Для тщательного осмотра дома нужно время, отметил Кличко, и когда специалисты дадут добро, люди смогут забрать вещи.

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Напомним, по предварительной информации государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, причиной взрыва в киевской многоэтажке является взрыв бытового газа. Однако министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в качестве еще одной версии взрыва назвал детонацию взрывного устройства.