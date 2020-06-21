Сринагар, Индия, , 14:28 — REGNUM Трое боевиков были ликвидированы индийскими силовиками в городе Сринагар на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 21 июня сообщает издание The Hindu.

Генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар сообщил изданию о ликвидации троих террористов в летней столице Джамму и Кашмира, городе Сринагар. По данным инспектора, все боевики были местными жителями, причастными к убийству сотрудников пограничных сил Индии, которое произошло 20 мая текущего года.

Виджай Кумар уточнил, что боевиков долго призывали сдаться, задействовав для этого их родных, близких и соседей. После отказа боевиков была запущена операция по их ликвидации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх мирных жителей в результате обстрела со стороны Индии в Пакистане на линии соприкосновения в Кашмире. Заявление об этом было сделано вооружёнными силами Пакистана.

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