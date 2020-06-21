Манагуа , , 14:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане у берегов Никарагуа. Об этом 21 июня сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 08:58 по всемирному координированному времени (11:58 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 35,5 км.

Ближайший к эпицентру населённый пункт, в котором проживают около пяти тысяч человек, находился в 58 км на северо-восток. Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра с почти 30 тыс. жителей — город Сан-Рафаэль-дель-Сур, находился в 69 км на северо-восток.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое было зафиксировано у Южных Сандвичевых островов.

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