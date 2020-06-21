Рединг, Великобритания, , 13:56 — REGNUM Терактом признано нападение на людей в городе Рединге в британском графстве Беркшир. Об этом 21 июня сказано в сообщении, распространённом заявлении полицейского управления долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир.

Нападение на людей с ножом, произошедшее 20 июня в Рединге было признано терактом Национальным контртеррористическим управлением полиции. Отмечается, что нападение не связано с движением против расизма Black Lives Matter.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вооружённом нападении на людей в парке Форбери гарденс в центре города Рединга. В результате нападения погибли три человека, ещё двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Был задержан подозреваемый в совершении преступления 25-летний житель города.

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