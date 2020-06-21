Калуга, , 14:26 — REGNUM Завершено восстановление электроснабжения в районах Калужской области, нарушенного в результате действия стихии, сообщил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM представитель «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Александр Архипов.

Восстановление электроснабжения Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

По его словам, энергетики оперативно отреагировали на метеопредупреждения. Повреждения, зафиксированные в электросетях 6−10 кВ, устранены. Перебои электроснабжения были вызваны атмосферным фронтом, который сопровождался ливневым дождём с градом и усилением ветра до 20 м/с. Непогода спровоцировала повреждения линий электропередачи, в результате чего происходили отключения в распределительных сетях напряжением 0,4 — 10 кВ.

«Основой удар стихии пришёлся на Дзержинский, Малоярославецкий и Спас-Деменский районы. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 24 бригады и 19 единиц техники. На помощь районам электрических сетей, территория которых пострадала от непогоды, были направлены бригады из других РЭС филиала «Калугаэнерго». Социально значимые объекты региона были запитаны от резервных источников электроснабжения в кратчайшие сроки», — сказал Александр Архипов.

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