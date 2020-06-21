Елец, Липецкая область, , 13:35 — REGNUM Шесть человек погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области. Об этом 21 июня сообщает ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 11:45 мск возле населённого пункта Паниковец в Елецком районе. Столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Creta. По предварительным данным, в момент ДТП в Hyundai Creta находились три человека, в Kia Rio — четверо.

В результате столкновения погибли шесть человек. Ещё одна женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Среди погибших несовершеннолетних нет.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате ДТП под Липецком.

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