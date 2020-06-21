Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Тяжелая дорожная авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутки произошла днем в воскресенье, 21 июня, на проспекте Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга. В ДТП погиб один человек, еще шесть были доставлены в больницы.

По данным управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 11:15 у дома 182 по проспекту Стачек мужчина 1959 года рождения, управлявший автомобилем Audi, по неизвестной причине выехал на «встречку» и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ и автомобилем Citroen. После удара маршрутка также наехала на попутный легковой автомобиль Chevrolet.

В результате дорожной аварии водитель автомобиля «Ауди» скончался на месте происшествия, водитель и четверо пассажиров маршрутного такси получили травмы средней степени тяжести, пассажир автомобиля «Ситроен», женщина 1952 г.р., получила тяжёлые травмы.

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сотрудники которого также прибыли на место, уточняют, что после столкновение трех легковых автомобилей и маршрутки осматривались врачами девять человек, в том числе семь человек из автобуса и два человека из «легковушек».

Причем, двух человек из легковых автомобилей пришлось деблокировать прибывшим спасателям.

Госпитализированы шесть человек, в том числе пятеро из автобуса ПАЗ в состоянии средней степени тяжести, и один человек в тяжелом состоянии из легкового автомобиля.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявили в дорожной полиции.