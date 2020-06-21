Киев, , 14:35 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажном жилом доме в Киеве. Об этом 21 июня он заявил после прибытия на место трагедии, сообщает украинское издание «Страна» на своем telegram-канале.

По словам журналистов издания, Арсен Аваков уточнил, что полиция «рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве: газ или взрывное устройство».

Отметим, ранее журналисты издания «Страна» сообщали, что под завалами жилого дома было обнаружено тело второго погибшего. Однако в государственной службе Украины по городу Киеву пока информации об этом нет. На место трагедии также прибыл мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кроме того, жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, рассказали журналистам об утечке газа.

«Жильцы подъезда, где был взрыв, рассказали «Стране», что запах газа появился в доме еще во вторник вечером. Ещё в среду утром люди вызвали аварийную службу. Почему тогда газ взорвался в субботу, если проблема должна была быть решена спасателями ещё в среду — вопрос открытый», — сообщается на telegram-канале издания «Страна».

По словам жительницы подъезда, которая расказала о запахе газа на видеозаписи опубликованной изданием «Страна», сотрудники аварийной службы действительно подтвердили, что была утечка газа и устранили ее еще в среду.

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Напомним, взрыв бытового газа согласно информации ГСЧС по городу Киеву произошел в 10:00 21 июня в Дарницком районе Киева по улице Соломии Крушельницкой.