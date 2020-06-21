Елец, Липецкая область, , 13:02 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Липецкой области. Об этом 21 июня сообщил журналистам ИА REGNUM источник в экстренных службах региона.

Авария произошла в населённом пункте Паниковец в Елецком районе. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Официальных комментариев от официальных ведомств региона по факту смертельного ДТП на данный момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лобовом ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли два человека, ещё двое получили травмы.

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