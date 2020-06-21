Москва, , 12:36 — REGNUM В Москве свыше 30 участков автомобильных дорог и два подземных пешеходных перехода оказались подтопленными в результате сильных проливных дождей. Об этом сегодня, 21 июня, сообщают местные СМи со ссылкой на экстренные службы столицы.

Сообщается, что произошло подтопление 33 участков автомобильных дорого и двух подземных пешеходных переходов.

Кроме того, замечено два обвала грунта с тротуаров. Зафиксировано повреждение вертикальных ограждений. Упали как минимум 10 деревьев.