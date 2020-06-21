Миннеаполис, США, , 12:27 — REGNUM Один человек погиб, ещё 11 пострадали в результате стрельбы, которую устроили неизвестные злоумышленники в городе Миннеаполисе в американском штате Миннесота. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба департамента городской полиции в Twitter.

Стрельба произошла на улице Ханнепин, расположенной на юго-западе города. Всего было ранено 12 человек, один из пострадавших скончался, остальные госпитализированы. Сообщается, что у госпитализированных ранения не представляют угрозы для жизни.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти пострадавших в результате стрельбы, устроенной злоумышленником на юго-западе Миннеаполиса.

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