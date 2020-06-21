Дамаск, , 12:37 — REGNUM В результате взрыва в сирийском Африне пострадали по меньшей мере четыре мирных жителя. Об этом 21 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в центре города Африн, оккупированного турецкими войсками, бомба была заложена в одном из припаркованных автомобилей.

В Турции поспешили обвинить в теракте Рабочую партию Курдистана (РПК), не представив, впрочем, никаких тому доказательств.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.