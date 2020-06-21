Штутгарт, Германия, , 12:16 — REGNUM Более десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, произошедших в центре Штутгарта в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба полиции города.

Беспорядки и погромы, участниками которых стали более сотни молодых людей, начались в городе в ночь на 21 июня. Причиной стала полицейская проверка в связи с правонарушением, связанным с распространением наркотиков. С предполагаемыми нарушителями солидаризировались молодые люди, отдыхавшие в расположенных поблизости барах, что привело к столкновениям с полицией.

Основные события разворачивались на площади Шлосплатц и улице Кёнигсштрассе, группы молодых людей вооружившись палками, били витрины, окна и припаркованные автомобили, швыряли в полицейских бутылки и камни. Правоохранительным органам пришлось запросить подкрепление для восстановления контроля над ситуацией. В Штутгарт были переброшены силы полиции со всей федеральной земли. Утихомирить бесчинствующую толпу удалось только к утру.

\По оценке полиции, всего в беспорядках участвовало около 500 человек. Было задержано более 20 человек. Начато расследование, полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также личности зачинщиков беспорядков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участникам беспорядков во французском городе Дижоне грозит до десяти лет лишения свободы.

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