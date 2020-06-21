Киев, , 11:49 — REGNUM В Дарницком районе Киева в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Соломии Крушельницкой, погиб один человек, сообщили 21 июня в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям по городу Киеву.

По информации спасателей взрыв в девятиэтажном жилом доме произошел 21 июня в десять часов утра. По предварительной информации взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения.

Взрывом были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. По состоянию на 11:00 спасатели обнаружили одного погибшего.

«Эвакуирован 21 человек, 3 человека деблокированы и проводятся работы дальнейшей эвакуации жильцов дома», — сообщили в ГСЧС.

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