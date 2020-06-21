Киев, , 10:19 — REGNUM На Украине почти 90 населенных пунктов в пяти областях остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Украине за последние сутки были сильные дожди, и шквалистый ветер. Из-за срабатывания защит линий электропередач без электроснабжения остались 89 населенных пунктов в пяти областях.

Уточняется, что в Житомироской области без электроснабжения остались 30 населенных пунктов, в Черниговской — 18, Черновицкой — семь, Сумской — сем. На оккупированной украинскими войсками части ДНР без электроснабжения остались 27 населенных пунктов.