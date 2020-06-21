Пермь, , 10:10 — REGNUM Входную дверь в здание городского суда подожгли неизвестные в городе Соликамске. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство около 05:00 по местному времени. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали пламя, предотвратив его распространение.

В результате происшествия никто не пострадал, огнём была повреждена наружная дверь здания площадью один кв. метр. Личности злоумышленников, совершивших поджог, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в неэксплуатируемом здании в Коми.

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